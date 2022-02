Paber oli kahjustusteta ja rohelise pastakaga kirjutatud tekst väga hästi säilinud. Leidjad said küll aru, et tegu on saksa keelega, aga kuna suurem osa kirjutatust jäi arusaamatuks, võtsid nad kirja kaasa ja viisid koju, kus see mitu aastat niisama sahtlis seisis.

Millalgi tuli neile meelde, et sama kandi mees Toivo Ast oskab saksa keelt ja on pikemat aega just Saksamaa teemadega tegelenud. Nii jõudis kiri möödunud aastal Toivo kätte. “Nad ütlesid, et see on pikalt seisma jäänud, aga oleks huvitav, kas sellest tuleb midagi välja või mitte,” rääkis Ast.