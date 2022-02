Helju oli oma aja laps. Ehkki valikuid oli toona vähe, ei saa siiski öelda, et neid üldse polnud. Noortel oli võimalus lennata kodusaarelt kõrgele ja kaugele või jääda ja üritada siin midagi korda saata. Kuigi siit ära minna oli kolhoosiaja alguses keeruline, polnud kerge ka siia jääda. Tööpuudust küll polnud, ent füüsiliselt ja psühholoogiliselt raske töö eest ei makstud midagi. Mingit elus edenemise võimalust kolhoositöö ei pakkunud.

Oma pika külanõukogutöö ajal oli Helju eesmärk ajada Muhu asja. Et neil, kes Muhus elavad, oleks siin hea, et nad võiksid uhkust tunda nii enda kui ka oma esivanemate saavutatu üle. Kuigi külanõukogu võim oli suhteliselt tagasihoidlik, oli tal oma osa kohalikus elus. Ka piiratud võimaluste juures püüdsid Muhu inimesed anda endast parima.

Helju Auväärti eestvedamisel tehti Muhus nii mõndagi, mis aitas tugevdada kogukonda ja mida mujal Eestis pole ehk siiani suudetud teha: külanõukogu eestvedamisel korraldati lastevanematele pidulik lapse sünnitunnistuse kätteandmine; koos Liiva algkooli direktori Leida Vokaga hakati tunnustama muhulasi, kes oma kodu ja koduümbruse eest hoolitsesid. See algatus tõstis Muhu heakorra uuele tasemele. Üldise kolhoosiaegse minnalaskmise taustal paistis Muhu silma oma korras kodumajapidamiste ja hoolitsetud koduaedadega. Ka kolhoosikeskused Piiril ja Hellamaal ning hilisem Muhu kolhoosi keskus Liival olid hoolitsetud ja eeskujuliku haljastusega.

Kui saabusid uued ajad, siis oli Helju see, kes tegi kõik, mis võimalik, et esimesed mitme kandidaadiga valimised 1989. aasta lõpus õnnestuksid. See oli väga suur töö, sest tänapäevased side- ja paljundusvahendid puudusid. Samuti polnud inimesed harjunud uue valimiskorraga, kus ei piisanud enam sedeli kasti laskmisest.