TÕVEKINDLUSE TEKE: Mitmed teadusuuringud kinnitavad, et vanematel inimestel tekib immuunsus koroonaviiruse vastu paremini pärast vaktsineerimist, noorematel aga pärast viirusekandmist või haiguse läbipõdemist. Pilt on tehtud Iisraelis, kus on täielikult vaktsineeritud 66% elanikkonnast. Vanemaealiste seas on see protsent aga palju kõrgem. FOTO: Deutsche Welle