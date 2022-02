RAVIJUHT EDWARD LAANE ⟩ Covid-rindel on rahulik

Möödunud nädalal oli positiivsete testide keskmine päevane hulk 112, nädala kokkuvõttes tuli positiivseid proove 784. Möödunud nädalasse jäi ka kogu pandeemia aegne kõrgeim päevane positiivsete testide hulk – 211.

Sel nädalal on Saare maakonda nelja päevaga laekunud 448 uut positiivset Covid19-testi ehk samuti keskeltläbi 112 testi päevas. Eilse seisuga oli Saare maakonna nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta 5271, mis võrreldes 8. veebruaril fikseeritud pandeemiaaja tipuga (5374) näitab kerget langusmärki.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane kinnitas Saarte Hääle, et haiglas on kõik rahulik ja paanikaks pole põhjust. "Covid-osakonnas on alla kümne patsiendi. Kuni me teist osakonda avama ei pea, pole vahet, kas osakonnas on haigeid üks või kümme," lausus ta.

Laane tõdes, et patsientide hulgas on ka vaktsineerituid ja eakaid. Tema andmeil on Covid-positiivseid tuvastatud ka Saaremaa hooldekodudes, kuid keegi neist pole seni hospitaliseerimist vajanud.

Laane on jätkuvalt seisukohal, et laialdane Covid-testimine pole enam otstarbekas. "Me raiskame neli miljonit eurot nädalas testimise peale, aga kui palju on testitute hulgas riskigruppi kuuluvaid ehk vanuses 65+ inimesi? Mis selle rahaga kõik meditsiinis teha annaks," lausus ta.