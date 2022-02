Nädalavahetuse ilm on sompus ja tuuline

Laupäev on tõusva õhurõhu foonil suurema sajuta, õhtu poole üksik sajuhoog siiski välistatud pole. Õhutemperatuur langeb öösel selgema taeva all -2..-8°C-ni, päeval tõuseb -1..+1°C-ni, saartel ja läänerannikul +2..+3°C-ni. Madal- ja kõrgrõhkkonna vastasseisu tõttu tõuseb tuul tugevaks, puhub valdavalt edelast ja läänest, ulatub puhanguti 15, päeval saartel ja läänerannikul 20 m/s.

Pühapäeval jõuab Atlandilt uus aktiivne madalrõhkkond Norra rannikule ja edasi Skandinaavia sisealadele ning laieneb üle Läänemere, toob meile pilvi lisaks, sajuhooge on lume ja lörtsi, päeval Eesti lääne- ja põhjaservas ka vihmana. Edelatuul ulatub ikka puhanguti 15, rannikul pisut üle 20 m/s. Õhutemperatuur on 0°C ümber - Lääne-Eestis püsib plusspoolel, ida pool on pärast keskööd ja hommikupoolikul veidi alla 0°C.