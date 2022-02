Naised saunas olevat arutlenud, mis on Põhjamaa inimeste jaoks õige nädalavahetus ilma saunata? Selgunud, et see polegi mingi nädalavahetus. Täna on Nasva klubi hoovi üles seatud saun ja kümblustünnid, toimub Saunasäru - pidu värskes öhus.