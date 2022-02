Mäebe külas sündinud ja kasvanud ning ammune Iide küla elanik Luule Aadussoo tunneb siirast rõõmu eakaaslastega kohtumise üle, öeldes, et külla tulnud Salme keskpäevaklubi inimesed on kõik tuttavad. Luule ütleb, et kui kogukonnamajas või mujal piirkonnas midagi põnevat toimub, ei saa ta kodus istuda, ikka tuleb rahva sekka.