LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuidas arvestatakse töötasu, kui vahetus algab riigipühal ja lõppeb tavalisel tööpäeval?

Lugeja küsib: Töötan graafiku alusel. 24. veebruaril algab minu öövahetus kell 23.30 ja lõppeb 25. veebruaril kell 5.30. Kuidas tasustatakse minu tööaeg? Mind on tööle märgitud ka 23. veebruaril - see on lühendatud tööpäev, aga tööandja on minu tööpäeva lühendanud 3 tunni võrra tööpäeva algusest, mitte lõpust. Tööandja põhjendas seda tööpäeva lõppu planeeritud klienditellimustega. Kas see on lubatud?