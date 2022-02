Meedias on praegu igal pool näha ja kuulda, et kohe-kohe algab kuskil sõda. Kas seda kära tuleb võtta tõsiselt või on see kunstlikult tekitatud?

Mõnes mõttes arvan küll, et siin on tegu mõne poliitiku tähelepanuvajadusega. Kindlasti on seal aga ka väga palju tõtt. Arvestades jõude, mis Vene Föderatsioon on Ukraina vastu koondanud. Tuleb küsida sedagi, kas see oli ka pikalt ette planeeritud, sest Venemaa valmistab oma käike alati pikalt ette.