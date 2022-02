POLITSEINÄDAL ⟩ Purjus mees pikutas trepikojas ja sõimas möödujaid

Esmaspäeva õhtul teatati vargusest Kuressaare Maximas, kus 25-aastane mees varastas alkoholi. Kuna see oli mehel juba kolmas vargus lühikese aja jooksul, alustati kriminaalmenetlust.

Teisipäeval sai politsei teate, et Mini Rimi kaupluses kerjab mees raha ja häirib inimesi. Politsei toimetas 66-aastase mehe arestimajja kainenema.

Kuressaare patrullitalituse juht Matis Sikk vahendas, et nädala jooksul sai politsei 51 väljakutset. Väärteomenetlust alustati 21-l ja kriminaalmenetlust üheksal korral. Arestimajja paigutati kainenema neli meest, neist üks kahel korral.

Laupäeva õhtul teatati, et Kuressaare linnas parkinud sõiduki kallal on vandaalitsetud – nimelt oli purustatud sõiduki esiklaas. Politsei on juhtunu osas algatanud väärteomenetluse.