Siseturismi kasvu varjukülg ⟩ Liiklusõnnetuste arv lendas lakke

Eesti liikluskindlustuse fondi (LKF) kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets põhjendab esmalt liiklusõnnetuste arvu kasvu Saare maakonnas koroonapandeemiaga. Ehk siis välisreise väga ei tehtud, kuid õitsele lõi siseturism. “Üks populaarseid sihtkohti oli kindlasti Saaremaa,” märkis ta. “Kui on aga rohkem liiklejaid, on tõenäosus suur, et juhtub ka rohkem liiklusõnnetusi.”