Eesti taasiseseisvumisprotsessis taastati Pöide Maarja koguduse täiskogu 1990. aastal kui õigusjärgne kogudus koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega. Kahjuks ei ole õigustest seni mingit kasu olnud, küll aga on Pöide kirik ebaseaduslikult võõrandatud omandi kompenseerimisel kompensatsiooni saajate ringist alati välja jäänud. Siinne kogudus on paraku liiga väike, et suudaks kirikut kui pühakoda iseseisvalt taastada. 1999-ndatel jõuti muinsuskaitseameti rahastusega tellida küll enamik restaureerimiseks vajalikust projektdokumentatsioonist, kuid osalise rahastuse tõttu saadi sellest realiseerida vaid kaduvväike osa kooriruumis ja käärkambris. Selle töö tulemusena oli siiski võimalik pidada suvisel ajal juba teenistusi kirikuruumi nimetatud osas.

Toonane Pöide vald mõistis üsna pea, et kiriku taastamiseks ei jätku jõudu ka omavalitsusel. Seetõttu asutasid Pöide vald ja Maarja kogudus 2012. aasta algul sihtasutuse, mille eesmärk oli päästa Pöide Maarja kirik kui ajaloo- ja ehitusmälestis hävingust, säilitada see kirikuna tulevastele põlvedele ning rajada Saaremaal ainulaadse ja omapärase akustikaga kontserdisaal ja turismiobjekt.

Suurepärane akustika

SA moodustajad andsid endale aru, et kirikut kui mälestist saab päästa ainult riiklik rahastus, pühakojana säilimine sõltub suuresti vaid kogudusest, turismiobjektiks saamine aga eelkõige kohaliku võimu ja mandril paiknevate turismifirmade koostööst. Seetõttu seadis SA oma tegelikuks eesmärgiks vaid selle, et muuta suurepärase akustikaga pikihoone – kus kunagi oli üle 300 istekohaga pingistik – kontserdisaaliks ning seal mitmesuguseid kontserte korraldada. On ju üldteada tõsiasi, et niikaua kui pühakojas kostab laul ja muusika, ei rohtu ka tee selle ukseläveni.