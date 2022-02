Kas vastab tõele, et kui pealinna kirjandusringkondades hakkasid levima kuuldused, et saarlased ja muhulased plaanivad Juhan Smuuli sajandat sünniaastapäeva suuremalt tähistada, tekitanud see üldist hämmingut?

No see, et Smuuli 100. sünniaastapäeva tuleb tähistada, ei tekitanud vähimatki hämmingut ennekõike akadeemik Jaan Unduskil ja minul. Ja ei tekitanud see plaan ka vähimatki hämmingut Kuressaare teatri inimestes. Ja kui me siis niimoodi vahendasime ka pealinnarahvale kõik oma plaanid, siis võtsid nemadki vedu.