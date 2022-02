MUHU UUDISSED ⟩ ​Laupa pietse suurt juubelid!

Ja kis tahab omale Juhani ruamatumi osta, siis ühte koma teist oo Liiva pasturoatis müükis kua. Ja Muhu oabitsaid oo kua pasturoatis müükis. Neh, et ma sest jälle juttu tie, sie oo sest, et meite munuke Muhu oabits valiti kahekümne viie kõege kaunima mineva vuastase ruamatu ulka. Suur au ning kiitus Uisu Riinale, kis oabitsa sisse nii uhked pildid oskas joonista! Vuata kui neid juttusid valitses välja ja panni roise viis naesterahvast, siis terve piltide juonistamine ja kujundamine kua olli puhas paljast Uisu Riina tüö. Neh, ta nägi sellega ikka üksjägu välku ja vilet. Aga näedsa kus tasus ää! Edu soole, Riina, ja palju niisamma kenasid ruamatumi viel!

Ja nuordest ma taha kua täna riaki. Neh, õigetõeste sest, et Muhu vald kuulutati mineva vuasta kõege nuordesõbralikumaks omavalitsuseks Eestimua pial. Neh, mis sii ütelda – malevas tahtvad lapsed kangest köia. Ja nuordekeskuses kua. Ja sie sur kange uvitegevuse register tehti Muhu valdas minevaks sügiseks valmis. Ja neh, Põesa Liia oo ise omaette viel kiitust veart. Et ta ikka jõvab ja jäksab mässata sedaviisi! Ja kena, et ministeerium tetta eraldi kua natusse märkas, sest taa oo jõudn selle vuasta kõege nutikama teo kampaga kua viel ennast kokku viia. Nõnna et igatepidi kiitust viart oma suure tüöga.