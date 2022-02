USA on korduvalt hoiatanud, et sõda on kohe puhkemas (võib-olla nende ridade lugemise ajaks on ka puhkenud). Tuleb meeles pidada, et USA presidendi Joe Bideni hoiatused ei põhine üksnes mingisugusel nägemusel, vaid luureinfol. Kui edasi spekuleerida, siis võib ka oletada, et mitte kõik Vene sõjaväelased ei torma ummisjalu sõtta, vaid lekitavad läänele infot Vene sõjaplaanide kohta, lootes niiviisi sõda ära hoida. Nii nagu enamik Saksa kindralitest ei soovinud sõda, pidades Adolf Hitlerit hullumeelseks.

Ameerika ajaloolane ja ajakirjanik Anne Applebaum kirjutab ajakirjas The Atlantic, kuidas lääs loeb Venemaad jätkuvalt valesti. "… nad mõtlevad ikka veel, et nad elavad maailmas, kus loevad reeglid, kus diplomaatilisest protokollist on kasu, kus viisakat kõnepruuki väärtustatakse. Nad kõik arvavad, et kui nad lähevad Venemaale, räägivad nad inimestega, kelle arvamust võib muuta argumendi või debatiga. Nad arvavad, et Vene eliit hoolib sellistest asjadest nagu ’reputatsioon’. See ei ole nii," on Applebaum resoluutne.