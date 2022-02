Endine Orissaare vallavanem Raimu Aardam leiab, et pigem tuleb siiski kasuks, et magistraal aleviku vahelt ära viidi. Kellele meeldiks, kui igal hommikul alates poole viiest häiriksid Orissaare elanike rahu kütuseveokid ja muud sõidukid, mida on täna kordi rohkem kui aastakümneid tagasi.

"Liiva on meist mõne asjaga ees, seal on turg ja pagaritöökoda, aga ma ei ole nõus, et Orissaare on kuidagi maha jäänud," leiab Aardam.