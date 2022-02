Rain Peeters Kuressaarest: Varasematel aastatel olen deklaratsiooni ära teinud just nii, kuidas aega on olnud. Seekord tegin selle ära kohe, kui sai – juba teisel päeval (deklaratsiooni saab esitada juba möödunud reedest, ametlikult aga 15. veebruarist – toim). Palju ma raha tagasi ei saa, aga natuke ikka. Ilmselt kulub see niisama ära, elamisele. Kas tulumaks läheb maha nullist või viiesajast eurost, ma ei olegi vaadanud. Ilmselt ikka viiesajast. Juurde maksma pole ma õnneks kunagi pidanud.