MAA ELU ⟩ Metsküla ekstraktitehase tervisetooted jõudsid Inglise jaeketti

OÜ Korilane Nordic tegevjuht Rosalin Süld ütles, et äsja läksid Korilase tervisetooted müüki Suurbritanniasse Revitali kaubandusketti. Revital on väga mainekas toidulisandeid pakkuv ettevõte, kes tegutseb Suurbritannia turul juba 25 aastat. Kaubandusketil on kokku 16 poodi, millest enamik asub Londonis ja Londoni äärelinnades, lisaks kauplused teistes linnades nagu Cambridge ja Oxford. Revital pakub sortimenti Korilase toodetest lisaks kauplustele ka oma e-poes, mis just pandeemia ajal on olnud neile oluliseks müügikanaliks.