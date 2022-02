Tõesti, tol koosolekul oli laua ümber valdavalt 30-aastaste seltskond, kes on kogu oma elu elanud Eesti Vabariigis. Pikaaegse Nõukogude Liidu juhi Leonid Iljitš Brežnevi surmast saab tänavu 40 aastat.

Pärast meenutas teine vanem kolleeg oma lapsepõlve-arusaama, et Brežnev pole päris-, vaid hoopis üldnimi, nagu president või kuningas. Et igas riigis on oma brežnev, kes seda riiki juhib.