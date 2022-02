JUHTKIRI ⟩ Kiire kui kulutuli

Paraku levib viirus kui kulutuli ning nakkusjuhtumite arv on jätkuvalt suur. Kahjuks on ka neid, kel haiguse kulg raskem ning kes koguni haiglaravi vajavad.

Kõiki haigestunuid tööl asendada on aga raske. On ameteid, kus see osutub lausa võimatuks – kui tööülesanded on väga spetsiifilised, nõuavad erioskusi, teadmisi ja pikemat väljaõpet.