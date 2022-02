DILEMMA: Mis on õiglane ja eetiline – kas pikendada Ida-Viru tootmisüksuste eluiga või panna pidurit ja tuua Lääne-Eestisse visuaalne reostus? Raido Lember tunnistab, et tal ei ole vastust. Aga ta on kindel, et sarnaselt teiste riikidega leiame ka meie keerulistele küsimustele lahenduse. FOTO: Tairo Lutter / Postimees

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja KredExi ühendasutuse Välisinvesteeringute Keskus äriarendusjuht Raido Lember tõdeb, et EAS on vaid üks agentuur tuhandetest, kes mööda maailma parimaid ettevõtteid jahivad, et need just meil kõrgepalgalisi töökohti looks.