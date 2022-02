Tamm tõdeb, et ei olnud Smuuliga küll niisuguses vahekorras, et nad oleksid teineteise juures pihtimas käinud, aga kui inimesed loomulikult suhtlevad, saavad teise hoiakud ja seisukohad paratamatult nähtavaks.Tal on meeles üks õhtu kirjanike liidu musta laega saalis, õieti ametliku osa vaheaeg, kui tema ja Lilli (Lilian) Vellerand veetsid eesruumis aega. Kõik oli pidulik ja dekoratiivne nagu tollal kombeks.