MUNAND ENNE JA PÄRAST: Kuigi mõte pullimunandi söömisest võib tunduda eriti võigas, on seda õigesti valmistades ja maitsestades võimalik välja manada ääretult suussulav roog. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Just siis, kui arvad, et kõiksugu võikad suupisted kuuluvad väljakutseid esitavatesse saadetesse ning sa ise ei oleks miski hinna eest nõus sööma kellegi südant, kopsu, maksa või munandeid, piisab sageli ühest ampsust, et rupskiusku pöörata.