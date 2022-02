Freskod, imekaunid lühtrid, väärispuidust laed ja põrandad – Baden-Badenis asuva Seelachi villa sisekujundus on vapustav. Need vähesed kohalikud elanikud, kel on õnnestunud selles majas viibida, väidavad üksmeelselt, et see on kõige muljetavaldavam, mis on taas üles ehitatud endise Nõukogude Liidu aladelt pärit multimiljonäride raha eest.