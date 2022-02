Kui bändide anatoomiast rääkida, siis kunstlikult kokkupandud ansamblid ei ole mind kunagi vaimustanud. Minu jaoks on head ikka need ansamblid, kuhu kõik on spontaanselt kokku tulnud ühisest muusikategemise soovist. Rock Hotel, kuhu ma enamiku oma elust kuulunud olen, on just selline punt. Meie tulime omal ajal kokku selleks, et mängida seda nii-öelda klassikalist rock'n'rolli – muusikat, mis on meid lapsest saadik vaimustanud ja mis on siiamaani meie vereringes. Kui saad noorena mõttekaaslastega kokku ja selgub, et kõik omavahel sobib, marsitegi ühist teed ühe ja sama lipu all.