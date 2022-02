Rahvamaja juhataja Aina Tomson ütleb saates, et kuigi rahvamajal küünlapäeva tähistamise traditsioon puudub, otsustas ta seekord pärimuskultuuri silmas pidades omakandiinimesed kokku kutsuda, et talvisest tähtpäevast rääkida, vanu kombeid austada, küünlapäeva sööke ja jooke mekkida ning mälumängus võimed proovile panna.

Saatejuht tuletab kuulajaile meelde, et küünlapäev, ka küünlamaarjapäev, 2. veebruar on kirikukalendris Maarja puhastamise päev, aasta esimene maarjapäev. Legendi järgi läks Maarja küünlapäeval vastsündinud Jeesuslapsega esimest korda kirikusse ja küünlad süttisid seal iseenesest põlema.

Sulev Mägi teab rääkida loo ka sellest, miks just küünlapäeval külades vang lahti lasti. Tegelikult tähendab see seda, et jõuluõllest hoiti ühte keha küünlapäevaks. 2. veebruaril tõmmati siis vikk eest ja lasti vang, ehk teisisõnu õlu välja. Sulev meenutab, et ka tema kodus ja kodukülas nii toimiti.