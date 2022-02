Esimene päev:

Pärast auhinna kättesaamist oli meil piknik, millele järgnesid tutvumismängud, et teisi õpilasi rohkem tundma õppida. Pärast seda töötasime jälle rahvusvahelistes rühmades. Meile anti ülesandeks leida rannast inimesi ja neid intervjueerida nende reisi kohta Tenerifele. Kui see ülesanne oli täidetud, kutsusid Hispaania õpilased meid endaga lõunat sööma ühte lähedal asuvasse kiirtoidurestorani, pärast mida läksime laiali.

Teine päev:

Vilafloris asub saare üks esimestest kirikutest, mis kannab Vilafloris sündinud Kanaaride esimese pühaku Hermano Pedro nime - Iglesia de San Pedro Apostol. Vilaflor on ka paik, kus vanad traditsioonid on rohkem au sees kui kuskil mujal Tenerifel. Nii nägime, kuidas toimus traditsiooniline pesupesemine.

Pärast Vilaflori liikusime mööda käänulisi mägiseid teid edasi kõrgemale Teide rahvusparki. Dario tutvustas meile erinevaid vulkaanilisi kivimeid. Ronisime ühe väiksema vulkaani kraatri otsa, kust oli väga ilus ja võimas vaade. Me olime umbes 2100 meetri kõrgusel. Sealt tipust nägime lähemalt Teide vulkaani, mis on 3715 meetrit kõrge. Teide on magav vulkaan, mis viimati purskas 1909. aastal. Viimane vulkaanipurse kestis kolm kuud. El Teide tähendab Tenerife põliskeeles Valget mäge. Tenerifel on üle 300 vulkaani.