“Teeb heameelt, et igal aastal tullakse radadele pidupäeva tähistama aina enam ning et üha rohkem on kinnistumas arusaam, et liikumine värskes õhus on kasulik kingitus nii endale, oma perele kui ka kogu Eestile. Seda kingitust ei peaks aga tegema mitte ainult vabariigi aastapäeval, vaid mõned korrad nädalas!” julgustab Lõoke igapäevaselt liikuma.