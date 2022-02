Minister allkirjastas parvlaevaliinide kõrgemad piletihinnad

Kohalikele elanikele jääb uut piletihindadega nii reisija kui auto sooduspilet samaks. Auto sooduspiletiga saavad sõita need suursaarte püsielanikud, kes on sama sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt sõiduki omanikuks, vastutavaks kasutajaks või kasutajaks. Täiendavalt lisandub sooduspilet N1 ehk väikekaubikute kategooria sõidukitele.

Lisaks ei muutu hinnad peale kohalike ka sügava puudega isiku saatjale või kuni 16-aastase puudega isiku saatjale, õpilastele ning kõikidele üle 65aastastele inimestele. Üliõpilased saavad sõita sooduspiletiga 1. septembrist kuni 30. juunini.

Suursaarte parvlaevaliinide piletihindu tõsteti viimati 2016. aastal. „Mõistetavalt on igasugune hinnatõus ebapopulaarne, aga peame tegutsema riigieelarve piires, et pakkuda meie inimestele ja ettevõtetele kvaliteetseid ühendusi. Kahjuks on hinnatõus möödapääsmatu, kuna kulud on juba praeguseks kasvanud, rääkimata tarbijahinnaindeksist ja saartele tehtavate lisareisidest võrreldes möödunud aastaga (üle 1000). Tahame pakkuda üha paremat teenust ja rohkem väljumisi, mis paraku ei saa tulla mitte millegi arvelt,“ ütles minister Aas.

Aasa sõnul otsis ministeerium läbi jaanuari kohti, kust saaks hinnatõusus vastu tulla, et vähendada negatiivset mõju ettevõtlusele ning jõuti viie muudatuseni.

„Aruteludest saarte esindajatega vähendasime suurtele ja väikestele veokitele hinnatõusu suurust, tekitasime sooduspileti väiksematele kaubikutele ehk N1- klassile ning vähendasime reedest ja pühapäevast hinnakoefitsienti. Ühtlasi suurendasime lisareiside arvu nii palju kui praeguse taristu ja laevadega on võimalik ning otsime aktiivselt lisalaeva, mida prahtida suursaarte vahele,“ lausus Aas.

Märtsist on Hiiumaa külastamisel tipuaja väliselt pere edasi-tagasi sõidu hind 57 eurot (2 täiskasvanut, 2 kooliealist last, auto) ning tipuajal 63 eurot. Saaremaa külastamisel tipuaja väliselt on pere edasi-tagasi sõidu hind 49 eurot ning tipuajal 54 eurot. Tipuaegadel on suursaarte parvlaevade piletihinna kordaja sõidukipiletile 1,2 varasema 1,5 asemel.

Kaasamiste käigus toodi ettevõtjate poolt välja, et ettevõtjale on soodsam oodata tänu reiside mahu suurenemisele vähem järjekorras, kui tunde sadamas, et pardale saada. Hommikuste, eelkõige veokitele mõeldud lisareisidega alustab TS Laevad veebruari viimasel päeval. 4. veebruarist juba lisandus keskpäevaseid reise.