„Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks, ettevõtlikumaks,“ kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

„Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,“ rõhutas riigipea.

Eesti tänab arste, õdesid ja hooldajaid, kes võitlevad haiglates koroonapatsientide elu eest ning seisavad silmitsi pandeemia kõige tumedama poolega. Punase Risti teenetemärgi saavad teiste seas Kuressaare Haiglast intensiivravi õde Ingrit Räim ja põetaja Anneli Allvee.

"Sain selle nii värskelt teada, et ei oskagi veel sõnu seada," tunnistas Ingrit Räim. Aga kas on ärateenitud tunnustus? "Eks see jääb teiste otsustada," muigas Räim.

Eesti tunnustab vabariigi aastapäeva eel ka tantsijaid, näitlejaid, lavastajaid, kes on oma loominguga pakkunud võrratuid kultuurielamusi. Teiste hulgas pälvib teenetemärgi näitleja ja Kuressaare Teatri direktor Piret Rauk.

Piret Rauk ütles, et on teatest sõna otseses mõttes rabatud. Ta nentis, et on väga tänulik ja tänulikkus teeb alandlikuks.

"Samas on asjal ka teine pool – ma ise mõtlen, et olen veel noor, aga sellega tuleb välja, et ma olengi nüüd vana. Vana ja väärikas ja nagu oleks aeg kõrvale astuda. Selles mõttes on tunded väga segased," tõdes Rauk.

Teenetemärgi saab ka ettevõtja ja heategevuse edendaja Kristjan Rahu, kes toetas koroonakriisi ajal rahaliselt ja isikukaitsevahendite ostmisega Saaremaad ja kogu Eestit.

Rahu ütles Saarte Häälele, et teenetemärk on igal juhul suur au. "President Karis on mees, kelle kätt sooviks küll kunagi suruda!"

Samas on riikliku teenetemärgi pälvimine Kristjan Rahu sõnul suur vastutus ja ta kinnitab Utilitase meeskonna nimel, et teevad kõik, mis nende võimuses, et energiakriis kiiresti ja tarbijale valutult mööda saaks.

"Kuigi meist maailmaturul toimuv ei sõltu, saame ikkagi panustada üleminekusse energiaallikatele, mis võõrvõimudest ei sõltu ja on tarbijatele oluliselt taskukohasemad," lausus Rahu. "Tahaks veel kõigile soovida rahulikku vabariigi aastapäeva ja hoiame ikka kokku. Iseseisev Eesti on ime ja imet peab hoidma! Elagu Saaremaa!"

Samuti saab teenetemärgi toidukultuuri arendaja ja restoranipidaja, Saaremaa juurtega Kristjan Peäske, projekti „Talust taldrikule“ elluviija.

Peäske ütles Postimehele, et ega ta igapäevaselt selliste auhindade nimel ei tööta, kuid kahtlemata on tegu suure tunnustusega. Sarnaselt mitmele teisele teenetemärgi saajale ei osanud ka tema oma nime nimekirjas oodata.

««Talust taldrikule» on meie märksõna olnud juba pea 11 aastat,» nentis Peäske. «2011. aastal avatud restoran Leib alustas selle kontseptsiooniga. Tänane restoran Lee (endine Leib - toim.) on köögistiili küll muutnud, kuid põhiline idu, et toome kohalike väiketootjate kauba Tallinna restoranilauale, on meie süda tänase päevani,» märkis ta.

Valgetähe teenetemärgi saab põneva ja isikupärase käekirjaga graafik, illustraator ja raamatukunstnik Urmas Viik, kel majapidamine Muhus.