PEAB OLEMA ÕIGE SPETSIALITEET: Priit Vaikmaa leiab, et arvutiga kaugtöö tegemine näiteks Saaremaalt eeldab vastavat ala, kus selline lahendus on võimalik. Tootmises või põllumajanduses kaugtööd eriti teha ei saa. FOTO: Kiur Kaasik /Textmagic

Kärlalt pärit Priit Vaikmaa, tehnoloogiaettevõtte TextMagic omanik nendib, et ettevõtluses on kõige tähtsam omada kindlat eesmärki ja kõige raskem teha esimene samm, et selleni jõuda.