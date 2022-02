JUHTKIRI ⟩ Meie aja kangelased

Pühapäeval avaldati Tallinnas toimunud tänugalal austust Eestimaa Uhkuse tiitli saanuile. Heameel on tõdeda, et seegi kord kuulub tunnustatute hulka Saare maakonnaga seotud inimesi. Üks neist on Saaremaa lavkamees Andrus Sunduk, kes abivajajaile viib kauba kasvõi koju kätte. Ning on teinud seda juba 28 aastat. Maainimeste jaoks, kes ei pääse ka hea ilmaga kodust välja, et poodi minna, on südamliku ja hooliva lavkamehe abi lausa hädavajalik.