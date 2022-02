22.02.22 ⟩ Täna abiellub rohkem paare, kui tavaliselt talvel kuus kokku

Tema sõnul sõlmitakse talvel, novembrist maikuuni tavaliselt umbes viis abielu kuus ja enamus abiellumisi on juulis-augustis. Näiteks eelmise aasta juulis ja augustis registreeris abielu kokku 56 paari.

Omaette abielumagnetid on maagilised kuupäevad, kuid need ei juhtu just sattuma pühapäevale, mil ametnikud abielusid ei registreeri. Näiteks 7. juulil 2007 registreeris abielu koguni 13 paari.