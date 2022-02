“Juba on täiskasvanuks saanud terve põlvkonna jagu meie kaasmaalasi, kes on sündinud vabas Eestis. Sellele mõtleminegi on rõõmustav, asjast endast kõnelemata! Kuivastus praamilt maha või praamile sõites tundub suisa uskumatuna mälupilt venekeelsetest võõrastest sõduritest, kes sõitjate passides sissekirjutust või piiritsooniluba hoolega uurisid ja autosid läbi otsisid,” kirjutab saarlasest kaitseminister Kalle Laanet.