AARE VOKSEPP ⟩ Sotsiaaltransporti kasutab üha rohkem inimesi

Sedalaadi projektide üks eesmärke on kutsuda ellu muudatusi. Tänaseks on need muudatused juba ka toimunud – sotsiaaltransporditeenust ei osuta enam sotsiaaltöötajad, vaid riigihankega leitud teenuseosutajad. Sotsiaaltöötajal jääb rohkem aega oma põhitööks.

Kogu protsess on üldjoontes paika loksunud. Teenuse kasutajate arv kasvab ja on päevi, kus sõitjaid on üle 50. Projekti algfaasis ei olnud meil vedajaid maapiirkondadest, kuid tänaseks on see probleem lahendatud. Ka kulud tühisõitudele on vähenenud.