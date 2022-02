Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kodumaja enam ei olnud, kõike tuli alustada nullist. Kuid see, et nende pere oli varjanud metsavendi, oli võõrvõimu esindajatele siiski kahe silma vahele jäänud.

Selma isa Aleksander Uustalu oli üks esimesi, kelle uuesti saabunud Nõukogude okupatsioonivõim kinni võttis. “Minu isa ja paljud, kes alguses kohe Venemaale viidi, need ka kadunuks jäid. Isa suri 3. oktoobril 1945 tüüfusesse, aga eks see ole aru saada, mis tüüfus see oli...” nendib Selma.