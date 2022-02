Pöide piirkonna aasta tegu on Meierei kohvik . Kohvikupidajad Kristiina ja Ants Õun pälvisid ka Saaremaa valla tänukirja.

Vana, kasutuseta seisnud meiereihoone on saanud uue väljanägemise ning seal toimetab tore ja töökas kollektiiv Kristiina ja Ants Õuna juhtimisel. Vaatamata sellele, et kohviku avamine jäi koroona algusaega, on selle meeskond vastu pidanud ning pakkunud nii kohalikele elanikele kui ka läbisõitjatele maitsvaid sööke, jooke, pirukaid ja torte.