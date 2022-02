Elektrikatkestusi on ka Muhu saarel

Riigi Ilmateenistus andis Harjumaale, Hiiumaale, Saaremaale ning Lääne ja Pärnu maakonnale teise taseme tormihoiatuse. See tähendab, et ilm on ohtlik, tuleb olla tähelepanelik ja valmistuda ka tormist tingitud ebameeldivusteks.

Saaremaal on hetkel 5 Elektrilevi rikkebrigaadi rikkeid likvideerimas. Kuna tuulepuhangud on ikka veel väga tugevad, tehakse võimalikult palju ümberlülitusi ja lokaliseerimisi ära, et kui tuul vaibub ja on ohutu tööd teha, saaks kiiresti rikked likvideeritud. Brigaadid teevad tööd nii päeval kui öösel kuniks rikked likvideeritud.

Reti Meema, Elektrilevi OÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht