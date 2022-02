Omal ajal Saaremaa muuseumis töötades kuulsin vanematelt kolleegidelt, et keegi lossi külastanud lätlasest vanahärra olevat tolleaegse direktori Timoteus Linna tituleerinud vanglaülemaks. Selgituseks oli mees väitnud, et Esimese maailmasõja aegu istusid lossis vangis Läti punakaartlased. Olles praegu ametis Saaremaa muuseumi ajaloo kirjapanekuga, sattus mu kätte dokument, millest nähtub, et jutul on tõepõhi all.