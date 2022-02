SELi juhatuse esimees Robert Pajussaar toonitab liidu sotsiaalmeedia lehel tehtud postituses, et meil on Euroopas laiaulatuslik sõda. "Ainult selle lause kirjutamine tekitab minus õudustunde, mida siis tajuvad inimesed keset plahvatusi Ukrainas?" märgib Pajussaar.

Tulevik on neil ja ka meil ebaselge, lisab liidu juhatuse esimees, märkides, et tsiviilisikud on keerulises olukorras ja paljud nendest on sunnitud kodud maha jätma. Kindel ja turvaline suund on liikuda läände ja sealt juba edasi eripiirkondadesse üle Euroopa. "Juba täna elab meie kõrval suur hulk ukrainlasi. Nemad kindlasti soovivad kutsuda harjumuspärasesse keskkonda enda lähikondlasi või kaasmaalasi. Nüüd peame olema valmis pakkuma nendele seda võimalust," kinnitab Pajussaar.