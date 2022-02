EIMAR RAHUMAA ⟩ Putini sõja sünge vari

Jutt, mida oli korrutatud alates detsembrist. Venemaa välisminister S.Lavrov kinnitas seda igale ajakirjanikule, et USA luure valetab. Nüüd teame, et venelased kutsuvad seda valet uhkelt “sõjakavaluseks”. Sõja esimesel päeval võeti kasutusele uus vale: tegemist polevat laiaulatusliku, riik riigi vastu sõjaga, vaid üksnes “sõjalis-tehniliste erioperatsioonidega”, et Ida-Ukrainas lõppeks “genotsiid” ja venelaste kiusamine. Sestap tulevat Kiievis võimul olev hunta kukutada.

Siit ka põhjus, miks näiteks Hiina ja India, kellel on oma suured huvid mängus, on otsekui kahe tule vahel ja ei julge iitsatadagi, et tegemist on sissetungiga. Sest lisaks Venemaale on mõlemal ka Euroopaga (ja Ukrainaga) laialdased sidemed paljudes valdkondades. Ent sõda on piiriks, sel puhul on igasugune vaikimine või neutraalus ilmselge positsioon. Sõja esimene päev tõi paljudes asjades selguse majja. Kallis hind küll, aga riigid näitasid oma värvi.

Pea iga valitsus tegi kas avalduse või pöördumise, juhid andsid pressikonverentse. Rootsi puhul tasub meelde jätta peaminister Magdalena Anderssoni vastus küsimusele, et milline oleks stsenaarium, kui Balti riigid vajaksid sõjalist abi? ( Asi on selles, et Ukrainale osutatakse vaid “pehmet” abi - Rootsi seadus ei lubavat konfliktipiirkonda relvi saata. Samas Saudi-Araabiale müüakse, kes kasutab neid Jeemeni (kodu)sõjas….) Tsiteerin Rootsi peaministrit( 24.02.): ”See on hüpoteetiline küsimus, ent stsenaarium oleks täiesti teistsugune sellest, mis Rootsi on nüüdisajal teinud.” Eile kasvas ka rahva poolehoid NATOsse astumise suhtes 37%lt 41le, 24 ei oska öelda ja 35 on vastu.

Ajakirjanikud olid pahased riigi juhtide leiguse puhul ja näitasid oma küsimustega selle ka välja. Tegelikkuses on asi keerulisem. President V. Zelenskõi kiitis reedel Rootsit mõjusa “sõjalise, tehnilise ja humanitaarse abi eest”. Enamus ajakirjanikke loodab, et Rootsi ajas selja sirgu.

Lääne vead - tagantjärele tarkus

3.-4.aprillil 2008 toimus Bukarestis NATO tippkohtumine, kus oli arutluse all Georgia/Gruusia ja Ukraina vastuvõtmine liitu. Vaidlus oli tuline, arutelu kestis terve öö. Näis, et kokkuleppele ei jõuta: USA president G.Bush soovis sisse kirjutada kindlad tagatised, mitu riiki olid vastu.

Suurbritannia esitas kompromissi, kus oli vaid kirjas, et nende riikide püüdlustesse suhtutakse positiivselt ja edaspidi töötatakse välja ka täpsem ajakava. Carl Bildt arvas, et see oli halvim kõikidest ettepanekutest, sest jättes kõik lahtiseks pani naabri tegutsema. Nelja kuu pärast sai Georgia oma sõja, Ukrainaga läks kauem. Venemaa arvas, et juhtkond jääb venemeelseks. 2014 revolutsioon pühkis selle lootuse minema. Järgnes Krimm ja sõda Ida- Ukraina kahes oblastis, Donetskis ja Luganskis.