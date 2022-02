Sakla külaarengu seltsi juhatuse liige ja Sakla raamatukogu juhataja Agnessa Sepp annab saates ülevaate ka seltsi tegevusest. Seltsi on tunnustatud mitme tänukirjaga, mis huvilistele näha seltsimaja fuajee seinal.

Saatejuhi küsimusele, kas seltsitegevus jätkub samamoodi edukalt, vastab Agnessa Sepp, et pandeemia on hoogu maha võtnud, aga külaelanikud püüavad võimaluste piires seltsitegevuses osaleda, näiteks rahvatantsurühm Viktooria tähistab järgmisel aastal 25. sünnipäeva. Selleks ettevalmisused käivad. Kevadisel talgupäeval korrastatakse seltsimaja ümbrust.

Kuigi välisturistid on viimasel ajal Sakla kolhoosi- ja raadiomuusemi harvem sattunud, on eestlasi see-eest rohkem külaliste hulgas olnud. Sepa sõnul täienevad muuseumi kogud pidevalt. Just välismaalastele annavad muuseumieksponaadid kolhoosikorrast palju informatsiooni ja huvilised saavad näha, millised raadioaparaadid, telerid, magnetofonid ning grammofonid siinmail kasutuses olid.