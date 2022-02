„Eestlased on alati olnud ning ka jäävad Ukraina sõpradeks, ning toetus, mida saame pakkuda haavatutele ravi võimaldamise kaudu, on hindamatu väärtusega nii üksikisikule kui tervele rahvusele ning seda eriti sõjaolukorras. Eestlaste toetus on selge sõnumiga ka agressorile, kes peab arvestama, et ühise ajalooga riigid seisavad tugevalt üheskoos ning nende soovi olla vaba ei ole võimalik murda,“ ütles Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse nõukogu ja kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman .

„Eesti reservohvitserid kutsuvad reservväelasi ja kõiki Eesti inimesi toetama Ukraina sõjamehi, kes valavad verd enda isamaa, vabaduse ja inimväärse maailma eest. See on kallis meile ja seepärast on meie mõtted ja süda nendega. Usume, et lahinguväljal on palju tugevam olla, kui tead, et vigastatute eest kantakse hoolt ja selle eest seisavad tuhanded, ka kauged sõbrad. Seda julgust on meil võimalik anda nendele vapratele inimestele,“ ütles reservohvitseride kogu esimees Villu Õun.