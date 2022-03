See, et Putin lasi Vene vägedel Ukrainale nii alatul moel kallale tungida, oli šokk kogu maailma jaoks. Isegi nendele, kes Venemaa diktaatorist vaid halvimat uskusid.

Paraku on see Ukraina jaoks reaalsus. Me keegi ei tea, mida toob endaga kaasa järjekordne sõjapäev või millal see õudus kord lõpeb.