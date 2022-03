KALALUBA.EE ⟩ Kalapüügi- ja jahipidamisõiguste eest saab maksta uuel platvormil

Seni on neid makseid vahendanud pilet.ee, kuid alates 1. märtsist tasusid sealt enam maksta ei saa. Kõik varem pilet.ee kaudu omandatud õigused jäävad kehtima ja on leitavad ka uuest keskkonnast.

Aadressil kalaluba.ee või jahiluba.ee kättesaadav platvorm võimaldab harrastuspüügi või jahipidamise õiguste eest tasuda nii pangalingi, krediitkaardi kui mobiilimaksega ning autentimiseks on kasutusel juba muude riigiteenuste kasutamisel tuttavaks saanud autentimissüsteem. Tänu ostukorvi funktsioonile tekib võimalus tasuda soovi korral mitme erineva loa eest ühekorraga, e-poele sarnanev lahendus lihtsustab lubade hankimist ka välismaalastele.

Internetiühenduse puudumise korral on alates 1. märtsist võimalik tasuda harrastuskalapüügiõiguse eest SMSiga, selleks tuleb saata piletikoodi ja isikukoodiga sõnum numbril 1717. Endisena säilib võimalus taotleda kalastuskaarti keskkonnaameti kontorites kohapeal.

„Keskkonnaametile teeb heameelt see, et riigil on nüüd oma keskkond, mis pakub lisaväärtusena kalastajatele ka kasulikku lisainfot kehtivate reeglite kohta, “ ütles ameti peadirektor Rainer Vakra. “Näiteks registreeritud kasutajale saadetakse ostetud õiguste kohta info e-postiga ning samuti tuletatakse meelde, kui ostetud õigus hakkab lõppema. Kalastuskaardiga kaasneva püügiaruande täitmine käib nüüd samuti sealsamas kalaluba.ee aadressil ja muutub lihtsamaks,“ loetles Vakra.