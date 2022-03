Erna on sündinud Mustjala valla Ohtja külas Välja talus. Tema vanematel oli kuus last. Julmad muutused pere elus algasid 1949. aasta kevadel. “Kõigepealt saime vangistatud isa surmateate. Sellel seisis, et ta on surnud 28. jaanuaril 1948. aastal,” ütleb Erna.