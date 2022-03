Läinud aasta sügisel, kui üks kvartal automüüki ootas veel ees, tunnistasid kohalikud automüügiesindused, et kui esimene poolaasta oli isegi väga hea, siis teine pool on olnud tunduvalt keerulisem.

KIA ja Peugeot´ Saaremaa ametliku esinduse müügikonsultandi Kristian Teerni sõnul on praeguseks teada fakt, et automüügis on keerulised ajad. “Vaeva tuleb näha oluliselt rohkem kui varasematel aastatel, kuna autode saadavus on olnud üsna piiratud,” tõdes Teern. Nende jaoks oli aasta kokkuvõttes aga lugejate jaoks mõneti isegi üllatuslikult väga hea.