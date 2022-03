Eve Oeselg Kuressaarest: Mu turvatunnet on see sõda mõjutanud kindlasti. Kuigi praegu tunnen end siiski üsna turvaliselt, siis mure on ikka. Ma ei ole küll kunagi Ukrainas käinud ja ma ei tunne ühtki ukrainlast, aga vahemaa Eesti ja Ukraina vahel on väike. Loodan, et NATO-sse kuulumine kaitseb Eestit.