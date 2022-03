SÕJA MÕJUD ⟩ Ees terendab saematerjali hinnatõus

"Meie küll vähem, aga väga paljud Eesti puidutööstused on töötanud suures osas Venemaa ja Valgevene saematerjali peal, mille tarned on praktiliselt katkenud," nentis saematerjaliga kaupleva firma Javicar juhataja Jaanus Põlluäär. "Nüüd tuleb vaadata Soome ja Rootsi poole, aga sealgi on ju omad lepingud juba olemas. Ehk siis hinnatõus tuleb ja see võib olla isegi 30–50%," lausus ta, lisades, et kuu-pooleteise pärast tuleb meil raierahu ka peale, mis veelgi raskendab kohalike tööstuste tööd.