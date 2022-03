Kuigi Ukraina sõda on kestnud nädala, annavad selle mõjud juba või siis õige pea tunda ka meie ettevõtete jaoks. Juba on katkenud toorme- ja materjalitarned. Tänase Saarte Hääle esileheküljeloost võib lugeda, et paljudele Eesti saeveskitele terendab saematerjali hinnatõus, kuna seni on see suuresti saabunud Venemaalt ja Valgevenest. Teiste seas peab püüdma toormaterjali mujalt hankida Saaremaa ettevõte Javicar.